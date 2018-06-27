НБУ понизил курс золота до 329,23 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,9%

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,9% до 329,23 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото –329 237,15 грн за 10 тройских унций (-3115,54 грн или -0,9%);

Серебро – 4 288,48 грн за 10 тройских унций (-10,54 грн);

Платина – 227 322,00 грн за 10 тройских унций (+396,67 грн);

Палладий – 248 535,22 грн за 10 тройских унций (-1684,64 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.