НБУ повысил курс золота до 330,12 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,18%

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,18% до 330,12 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

На 13 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 330121,80 грн за 10 тройских унций (+582,82 грн или +0,18%);

Серебро - 4217,63 грн за 10 тройских унций (+57,39 грн);

Платина - 228 046,01 грн за 10 тройских унций (+4648,13 грн);

Палладий - 244 665,85 грн за 10 тройских унций (+663,31 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.