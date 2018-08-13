НБУ підвищив курс золота до 330,12 тис. гривень за 10 унцій

Новини Фінанси 13.08.2018 - 09:00
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Золото подорожчало на 0,18%

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,18% до 330,12 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 13 серпня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 330121,80 грн за 10 тройських унцій (+582,82 грн або +0,18%);

Срібло - 4217,63 грн за 10 тройських унцій (+57,39 грн);

Платина - 228 046,01 грн за 10 тройських унцій (+4648,13 грн);

Паладій - 244 665,85 грн за 10 тройських унцій (+663,31 грн).

НБУ підвищив курс золота до 330,12 тис. гривень за 10 унцій

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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