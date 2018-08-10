НБУ повысил курс золота до 329,54 тыс. гривен за 10 унций

Золото подорожало на 0,83%

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 9 августа, понизил курс золота на 0,47% - до 326,87 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 10 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 329 538,98 грн за 10 тройских унций (+2 668,49 грн или +0,83%);

Серебро - 4 160,24 грн за 10 тройских унций (-9,39 грн);

Платина - 223 397,88 грн за 10 тройских унций (-1 732,53,71 грн);

Палладий - 244 002,54 грн за 10 тройских унций (-4 045,34 грн).

Национальный банк Украины для выполнения функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у суб'объектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.