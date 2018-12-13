НБУ повысил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 13 копеек до 31,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 декабря установлен на таком уровне:

3168,7573 гривны за 100 евро (+13,6463 грн).

При этом курс евро на 13 декабря составляет 3155,111 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 декабря 2018 года, наличный курс в продаже вырос на 12 копеек до 32,00 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,97 (30,97 - 31,77 - 12 декабря), продажи 31,80 - 32,50 (31,64 - 32,50 - 12 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,50 (31,34 - 12 декабря), продажи - 32,00 (31,85 - 12 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 12 копеек до 31,51 грн/евро. Курс покупки составляет 31,46 грн/евро.