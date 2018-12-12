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НБУ повысил курс евро

Новости » Финансы    12.12.2018 - 17:44
НБУ повысил курс евро
Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на копейки до 31,55 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 декабря установлен на таком уровне:

3155,111 гривны за 100 евро (+1,63 грн).

При этом курс евро на 12 декабря составляет 3153,481 гривны за 100 евро.

НБУ повысил курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 декабря 2018 года, наличный курс в продаже снизился на 7 копеек до 31,85 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,97 - 31,77 (31,13 - 31,95 - 11 декабря), продажи 31,64 - 32,50 (31,66 - 32,25 - 11 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,34 (31,42 - 11 декабря), продажи - 31,85 (31,92 - 11 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 21 копейку до 31,63 грн/евро. Курс покупки составляет 31,59 грн/евро.

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