Курс доллара на межбанке снизился

Фото: коллаж (Pixabey)

Доллар на межбанке подешевел на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 13 декабря 2018 года снизился на 6 копеек до 27,78 грн/доллар, курс в покупке до 27,74 грн/доллар. Курс евро снизился на 12 копеек до 31,51 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7400 - 27,7800 грн/доллар, евро 31,4654 - 31,5108 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4192 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7800

EUR/UAH 31,4654 31,5108

RUB/UAH 0,4184 0,4192

Напомним, 12 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,80 - 27,84 грн/доллар, евро 31,5919 - 31,6345 грн/евро, российский рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,86 грн/доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 2786,7006 гривен за 100 долларов (+5,8871 гривен).

Справочное значение курса доллара на 13 декабря составило 27,87 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8775 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 11 декабря (27,80 гривен за доллар).