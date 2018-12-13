НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 14 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 13 копійок до 31,68 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 грудня встановлено на такому рівні:

3168,7573 гривні за 100 євро (+13,6463 грн).

При цьому курс євро на 13 грудня становить 3155,111 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 грудня 2018 року, готівковий курс у продажу виріс на 12 копійок до 32,00 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,97 (30,97 - 31,77 - 12 грудня), продажу 31,80 - 32,50 (31,64 - 32,50 - 12 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,50 (31,34 - 12 грудня), продажу - 32,00 (31,85 - 12 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 12 копійок до 31,51 грн/євро. Курс покупки становить 31,46 грн/євро.