НБУ повысил курс доллара до максимума за два года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выше курс доллара был только в сентябре 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 28,4383 гривен за 1 доллар (+0,0394 грн). При этом курс доллара на 29 октября составляет 28,3989 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 29 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,42 гривен за доллар, курс в покупке - 28,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 33,36 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 29 октября справочный курс на уровне 28,43 грн/доллар, повысив его по сравнению с 28 октября (28,39 грн/доллар).

Прогноз

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.