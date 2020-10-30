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НБУ підвищив курс долара до максимуму за два роки

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 07:45
НБУ підвищив курс долара до максимуму за два роки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Вище курс долара був тільки у вересні 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 28,4383 гривень за 1 долар (+0,0394 грн). При цьому курс долара на 29 жовтня становить 28,3989 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара до максимуму за два роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.

НБУ підвищив курс долара до максимуму за два роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 29 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,42 гривень за долар, курс купівлі - 28,40 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,36 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 29 жовтня довідковий курс на рівні 28,43 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 28 жовтня (28,39 грн/долар).

Прогноз

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

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