Курс доллара на межбанке поднялся до максимума с начала года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар превысил уровень 28,40 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 28 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,41 гривен за доллар, курс в покупке до 28,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 33,33 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3900 - 28,4100 грн/доллар, евро 33,3099 - 33,3334 грн/евро, российский рубль 0,3605 - 0,3609 грн/рубль.

Таким образом, курс доллара поднялся до уровня 28,40 гривен - максимума с начала года. В то же время курс евро отошел от максимальных значений, достигнутых накануне.

Отметим, 26 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3650 - 28,3800 грн/доллар, евро 33,5416 - 33,5593 грн/евро, российский рубль 0,3678 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,39 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 октября установлен на таком уровне: 28,3989 гривен за 1 доллар (+0,0334 грн). При этом курс доллара на 28 октября составляет 28,3655 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет четвертый день подряд после снижения на прошлой неделе.