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НБУ повысил курс доллара до максимума за четыре года

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Украина, Среда 26 января 2022 06:15
НБУ повысил курс доллара до максимума за четыре года Фото: курс доллара вырос на 29 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 26 января 2022 года установлен на уровне 28,66 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,6658 гривен за 1 доллар (+0,2909 грн). При этом курс доллара на 25 января составляет: 28,3749 гривен за 1 доллар.

НБУ повысил курс доллара до максимума за четыре года

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ повысил курс доллара до максимума за четыре года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 4 копейки до 28,64 гривен за доллар, курс в покупке - 28,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,36 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

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