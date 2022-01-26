НБУ повысил курс доллара до максимума за четыре года

Официальный курс гривны к доллару на 26 января 2022 года установлен на уровне 28,66 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,6658 гривен за 1 доллар (+0,2909 грн). При этом курс доллара на 25 января составляет: 28,3749 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)