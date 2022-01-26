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НБУ підвищив курс долара до максимуму за чотири роки

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Україна, Середа 26 січня 2022 06:15
НБУ підвищив курс долара до максимуму за чотири роки Фото: курс долара виріс на 29 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 26 січня 2022 року встановлений на рівні 28,66 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 26 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,6658 гривень за 1 долар (+0,2909 грн). При цьому курс долара на 25 січня становить: 28,3749 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара до максимуму за чотири роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив курс долара до максимуму за чотири роки

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 4 копійки до 28,64 гривень за долар, курс в покупці - 28,64 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,36 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчої очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

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