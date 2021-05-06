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НБУ повысил курс доллара на 6 мая

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,7339 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 27,733 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,80 гривен за доллар, курс в покупке до 27,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 32,34 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн.

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