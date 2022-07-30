НБУ после повышения курса выкупил рекордный излишек валюты на межбанке

Таким образом, центробанк возобновил покупку валюты после повышения курса на 25% с 21 июля до 36,6 гривен. Объем стал максимальным с ноября 2021 года, когда в течение недели 8-12 ноября НБУ купил 858,30 долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 2775,61 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 15 008,76 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 12266,07 млн долларов и 1 678,14 млн евро.