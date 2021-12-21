НБУ повышает курс доллара третий день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 21 декабря установлен на уровне 27,28 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2846 гривен за 1 доллар (+0,0363 грн). При этом курс доллара на 20 декабря составляет: 27,2483 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)