НБУ підвищує курс долара третій день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 21 грудня встановлено на рівні 27,28 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 21 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2846 гривень за 1 долар (+0,0363 грн). При цьому курс долара на 20 грудня становить: 27,2483 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)