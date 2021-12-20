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Межбанк открылся ростом курса доллара

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Украина, Понедельник 20 декабря 2021 10:18
Межбанк открылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 30,72 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 30,7009 - 30,7234 грн/евро, российский рубль 0,3672 - 0,3676 грн/рубль.

Межбанк открылся ростом курса доллара

Напомним, 17 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2550 - 27,2750 грн/доллар, евро 30,8145 - 30,8371 грн/евро, российский рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

На 20 декабря 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) поднял официальный курс до отметки 27,24 гривен за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем доллар прибавил 5 копеек. Американская валюта существенно отыграла падение, которое было на прошлой неделе.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.

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