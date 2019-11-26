НБУ посоветовал, где сдать монеты мелких номиналов

Фото: монеты 1,2 и 5 копеек (пресс-служба НБУ)

Лучше это сделать в отделениях НБУ, потому что банки часто отказываются принимать

Монеты мелких номиналов 1, 2 и 5 копеек, которые были изъяты из обращения с 1 октября 2019 года, можно сдать в банках и в отделениях денежного обращения Национального банка. Об этом на брифинге сказала заместитель директора департамента денежного обращения НБУ Оксана Галиц, передает корреспондент РБК-Украина.

Галиц напомнила, что монеты в течение можно сдать в любом банке, а в течение трех лет - в уполномоченных банках Ощадбанка, Приватбанка и Райффайзен Банка Аваль.

Она признала, что иногда банки отказываются принимать монеты. "Мы реагируем на такие жалобы и проводим соответствующую работу и обращаем внимание, что не может быть (отказов)", - сказала она.

В свою очередь директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко напомнил, что на сегодня в НБУ работает пять отделений денежного обращения, где можно обменять монеты мелких номиналов.

В частности, одно из отделений находится в Киеве на Подоле. "Каждый день я наблюдаю, что люди приносят значительное количество монет из своих копилок. Достаточно большое количество принимается Национальным банком", - сказал он.

Напомним, мелкие монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года. С этой даты монеты не принимают во время расчетов за товары и услуги, а НБУ начал изымать эти монеты из наличного обращения. В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

В НБУ ранее заявляли, что одной из причин изъятия монет мелких номиналов было то, что эти монеты перестали играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги и почти не возвращаются в банки после их выпуска.