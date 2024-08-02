НБУ попередив про зростання цін у разі введення військового збору з доходів підприємств

Ведення нових податків або підвищення ставок за наявними можуть призвести до прискорення зростання цін в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (липень 2024 року).

Як зазначається у звіті, можливе запровадження військового збору з доходів підприємств може суттєво підвищити інфляцію протягом відносно короткого періоду.

"Такий податок значною мірою може переноситися бізнесом на споживачів. Ефект на ціни може бути мультиплікативним, оскільки оподаткування виникатиме на кожному етапі ланцюга виробництва та реалізації продукції, крім випадків вертикально інтегрованих компаній", - йдеться в прогнозі.

У НБУ відзначають, що фінансування значних витрат на безпеку та оборону потребує розширення внутрішньої ресурсної бази бюджету. Базовий сценарій прогнозу НБУ враховує низку мобілізаційних заходів у 2024 році, зокрема підвищення акцизних податків.

Водночас ініціативи з введення нових податків або підвищення ставок за наявними, зменшення або скасування податкових пільг наразі є ризиком прогнозу. Кожна з таких ініціатив може мати різний вплив на інфляцію.

Так, підвищення окремих прямих податків (зокрема, з доходів населення) зменшуватиме інфляційний тиск через обмеження споживання, компенсуючи таким чином вплив від більших бюджетних видатків.

Податки на споживання містять більше проінфляційних ризиків, адже їх підвищення напряму відобразиться на споживчих цінах. Зокрема в разі підвищення ставки ПДВ це позначиться майже на всіх компонентах, що входять до ІСЦ. Водночас, як демонструє світовий досвід, цей ефект зазвичай відображається на показнику річної інфляції протягом 12 місяців і надалі згасає, йдеться в огляді.

Підвищення податків

Нагадаємо, Кабмін подав до Ради законопроект щодо підвищення податків на 140 млрд гривень за рахунок перегляду військового збору, акцизів та деяких інших заходів.

Згідно з проектом, юридичні особи - як платники податку на прибуток, так і "спрощенці" - стануть платниками військового збору за ставкою 1% доходу від будь-якої діяльності.

Крім того, ставка військового збору із зарплати найманих працівників зросте з 1,5% до 5%.