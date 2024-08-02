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НБУ предупредил о росте цен в случае введения военного сбора с доходов предприятий

Украина, Пятница 02 августа 2024 13:18
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НБУ предупредил о росте цен в случае введения военного сбора с доходов предприятий Фото: Военный сбор в 1% приведет к более высокой инфляции в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ведение новых налогов или повышение ставок по существующим может привести к ускорению роста цен в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2024 года).

Как отмечается в отчете, возможное введение военного сбора с доходов предприятий может существенно повысить инфляцию в течение относительно короткого периода.

"Такой налог может в значительной степени переноситься бизнесом на потребителей. Эффект на цены может быть мультипликативным, поскольку налогообложение будет возникать на каждом этапе цепи производства и реализации продукции, кроме случаев вертикально интегрированных компаний", - говорится в прогнозе.

В НБУ отмечают, что финансирование значительных расходов на безопасность и оборону требует расширения внутренней ресурсной базы бюджета. Базовый сценарий прогноза НБУ учитывает ряд мобилизационных мер в 2024 году, в том числе повышение акцизных налогов.

В то же время инициативы по введению новых налогов или повышению ставок по имеющимся, уменьшению или отмене налоговых льгот является риском прогноза. Каждая из таких инициатив может иметь разное влияние на инфляцию.

Так, повышение отдельных прямых налогов (в частности, с доходов населения) будет уменьшать инфляционное давление из-за ограничения потребления, компенсируя таким образом влияние больших бюджетных расходов.

Налоги на потребление содержат больше проинфляционных рисков, ведь их повышение напрямую отразится на потребительских ценах. В частности, в случае повышения ставки НДС это скажется почти на всех компонентах, входящих в ИПЦ. В то же время, как показывает мировой опыт, этот эффект обычно отражается на показателе годовой инфляции в течение 12 месяцев и в дальнейшем угасает, говорится в обзоре.

Повышение налогов

Напомним, Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налогов на 140 млрд гривен за счет пересмотра военного сбора, акцизов и некоторых других мер.

Согласно проекту, юридические лица - как плательщики налога на прибыль, так и "упрощенцы" - станут плательщиками военного сбора по ставке 1% дохода от любой деятельности.

Кроме того, ставка военного сбора з зарплаты наемных работников вырастет с 1,5% до 5%.

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