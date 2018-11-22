НБУ понизил справочный курс доллара до 27,74 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Курс доллара снизился

Справочное значение курса доллара на 22 ноября составило 27,74 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7419 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже, чем установленный 20 ноября (27,7776 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 22 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей не изменился - 27,75 грн/доллар, курс в покупке - 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,63 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 1 копейку до 27,96 гривен за доллар, в покупке вырос на 1 копейку 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро.