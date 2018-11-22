НБУ знизив довідковий курс долара до 27,74 грн/долар

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Курс долара знизився

Довідкове значення курсу долара на 22 листопада склала 27,74 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7419 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 20 листопада (27,7776 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої не змінився - 27,75 грн/долар, курс купівлі - 27,73 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,63 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 27,96 гривень за долар, у покупці виріс на 1 копійку 27,75 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро.