НБУ знизив довідковий курс долара до 27,74 грн/долар

Курс долара знизився
Довідкове значення курсу долара на 22 листопада склала 27,74 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.
Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7419 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 20 листопада (27,7776 гривень за долар).
Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.
Нагадаємо, на відкритті міжбанківського валютного ринку 22 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої не змінився - 27,75 грн/долар, курс купівлі - 27,73 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 31,63 гривень за євро.
У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім торговим днем знизився на 1 копійку до 27,96 гривень за долар, у покупці виріс на 1 копійку 27,75 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 31,96 гривень за євро.