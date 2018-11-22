Наличный курс доллара немного снизился

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар снизился на 1 копейку

В обменных пунктах Украины сегодня, 22 ноября 2018 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 1 копейку до 27,96 гривен за доллар, в покупке вырос на 1 копейку 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже остался на уровне 31,96 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27, 00 - 27,95 (27, 00 - 27,95 - 21 ноября), продажи 27,85 - 28,17 (27,84 - 28,10 - 21 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,75 (27,74 - 21 ноября), продажи - 28,96 (28,97 - 21 ноября) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,72 - 31,83 (30,70 - 31,80 - 21 ноября), продажи 31,60 - 32,29 (31,70 - 32,20 - 21 ноября) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,53 (31,52 - 21 ноября), продажи - 31,96 (31,96 - 21 ноября) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,60 - 4,20 (2,60 - 4,20 - 21 ноября), продажи - 4,10 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 21 ноября) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,86 (3,86 - 21 ноября), продажи 4,27 (4,27 - 21 ноября) грн за 10 рублей.