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Курс доллара на межбанке остался на уровне 27,75 грн/доллар

Новости » Финансы    22.11.2018 - 10:40
Курс доллара на межбанке остался на уровне 27,75 грн/доллар
Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар стабилен на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 22 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей не изменился - 27,75 грн/доллар, курс в покупке - 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,63 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 27,7300 - 27,7700 грн/доллар, евро 31,6149 - 31,6377 грн/евро, российский рубль 0,4225 - 0,4230 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,7300    27,7700

EUR/UAH     31,6149    31,6377

RUB/UAH     0,4225       0,4230

Курс доллара на межбанке остался на уровне 27,75 грн/доллар

Напомним, 21 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,7350 - 27,7550 грн/доллар, евро 31,6040 - 31,6240 грн/евро, российский рубль 0,4208 - 0,4215 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 ноября установлен на таком уровне: 2777,4898 гривен за 100 долларов (+1,1023 гривен).

Курс доллара на межбанке снизился до 27,75 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 27,76 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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