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НБУ понизил официальный курс евро

Новости » Финансы    25.06.2019 - 17:35
НБУ понизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 2 копейки до 29,82 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 июня установлен на таком уровне 2982,6337 гривны за 100 евро (-1,5917 грн).

При этом курс евро на 25 июня составляет 2984,2254 гривны за 100 евро.

НБУ понизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 25 июня 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 3 копейки до 29,98 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,14 - 29,69 (29,16 - 29,75 - 24 июня), продажи 29,65 - 30,35 (29,75 - 30,25 - 24 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,50 (29,44 - 24 июня), продажи - 29,98 (29,95 - 24 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,84 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,82 грн/евро.

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