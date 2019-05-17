НБУ понизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 6 копеек до 29,45 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 мая установлен на таком уровне 2945,8555 гривны за 100 евро (-5,341 грн).

При этом курс евро на 17 мая составляет 2951,1965 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 мая 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 2 копейки до 29,70 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 28,95 - 29,45 (29,00 - 29,50 - 16 мая), продажи 29,50 - 30,00 (29,50 - 30,00 - 16 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,24 (29,27 - 16 мая), продажи - 29,70 (29,72 - 16 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,46 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,42 грн/евро.