НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 6 копійок до 29,45 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 травня встановлений на такому рівні 2945,8555 гривні за 100 євро (-5,341 грн).

При цьому курс євро на 17 травня становить 2951,1965 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 17 травня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 2 копійки до 29,70 гривень за євро. Курс покупки євро складає 28,95 - 29,45 (29,00 - 29,50 - 16 травня), продажу 29,50 - 30,00 (29,50 - 30,00 - 16 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,24 (29,27 - 16 травня), продажу - 29,70 (29,72 - 16 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 29,46 гривень за євро. Курс покупки становить 29,42 грн/євро.