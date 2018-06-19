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НБУ понизил курс золота до 337,34 тыс. гривен за 10 унций

НовостиФинансы    19.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевело на 1,4%
Фото: золото подешевело на 1,4%

Золото подешевело на 1,4%

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 1,4% до 337,34 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 337 340,15 грн за 10 тройских унций (-4788,22 грн или -1,4%);

Серебро – 4 535,17 грн за 10 тройских унций (+28,63 грн);

Платина – 236 434,30 грн за 10 тройских унций (-2773,99 грн);

Палладий – 261 973,42 грн за 10 тройских унций (-3813,56 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.

НБУ на 19 июня немного ослабил курс гривны до 26,32 грн/доллар Совет НБУ утвердил Рожкову на должность первого замглавы банка
Теги публикации: Национальный банк Украины, Курс золота, курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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