НБУ понизил курс золота до 342,13 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,03%

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,03% до 342,13 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 342 128,37 грн за 10 тройских унций (-117,09 грн или -0,03%);

Серебро – 4 506,54 грн за 10 тройских унций (+74,10 грн);

Платина – 239 208,29 грн за 10 тройских унций (+3231,19 грн);

Палладий – 265 786,98 грн за 10 тройских унций (+181,64 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.