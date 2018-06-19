НБУ знизив курс золота до 337,34 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 1,4%

Національний банк України (НБУ) на 19 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,4% до 337,34 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 337 340,15 грн за 10 тройських унцій (-4788,22 грн або -1,4%);

Срібло – 4 535,17 грн за 10 тройських унцій (+28,63 грн);

Платина – 236 434,30 грн за 10 тройських унцій (-2773,99 грн);

Паладій – 261 973,42 грн за 10 тройських унцій (-3813,56 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.