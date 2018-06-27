НБУ знизив курс золота до 329,23 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,9%

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,9% до 329,23 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -329 237,15 грн за 10 тройських унцій (-3115,54 грн або -0,9%);

Срібло – 4 288,48 грн за 10 тройських унцій (-10,54 грн);

Платина – 227 322,00 грн за 10 тройських унцій (+396,67 грн);

Паладій – 248 535,22 грн за 10 тройських унцій (-1684,64 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.