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НБУ знизив курс золота до 329,23 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    27.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,9%
Фото: золото подешевшало на 0,9%

Золото подешевшало на 0,9%

Національний банк України (НБУ) на 26 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,9% до 329,23 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото -329 237,15 грн за 10 тройських унцій (-3115,54 грн або -0,9%);

Срібло – 4 288,48 грн за 10 тройських унцій (-10,54 грн);

Платина – 227 322,00 грн за 10 тройських унцій (+396,67 грн);

Паладій – 248 535,22 грн за 10 тройських унцій (-1684,64 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

 

НБУ на 27 червня послабив курс гривні до 26,18 грн/долар З 1 липня вступають в силу правила округлення сум при готівкових розрахунках
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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