НБУ понизил курс золота до 328,9 тыс. гривен за 10 унций
Золото подешевело на 0,24%
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,24% до 328,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.
Золото - 328 896,49 грн за 10 тройских унций (-782,95 грн или -0,24%);
Серебро - 4 180,09 грн за 10 тройских унций (+19,83 грн);
Платина - 222 847,90 грн за 10 тройских унций (-1207,4 грн)
Палладий - 250 400,01 грн за 10 тройских унций (+191,44 грн).
Скриншот (bank.gov.ua)
Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.
Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.