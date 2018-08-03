НБУ понизил курс золота до 328,9 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,24%

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,24% до 328,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 328 896,49 грн за 10 тройских унций (-782,95 грн или -0,24%);

Серебро - 4 180,09 грн за 10 тройских унций (+19,83 грн);

Платина - 222 847,90 грн за 10 тройских унций (-1207,4 грн)

Палладий - 250 400,01 грн за 10 тройских унций (+191,44 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.