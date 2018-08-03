НБУ знизив курс золота до 328,9 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,24%

Національний банк України (НБУ) на 3 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,24% до 328,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 328 896,49 грн за 10 тройських унцій (-782,95 грн або -0,24%);

Срібло - 4 180,09 грн за 10 тройських унцій (+19,83 грн);

Платина - 222 847,90 грн за 10 тройських унцій (-1207,4 грн)

Паладій - 250 400,01 грн за 10 тройських унцій (+191,44 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.