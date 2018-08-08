НБУ понизил курс золота до 328,41 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,13%

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 августа, повысил курс золота на 0,13% до 328,41 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 328 413,89 грн за 10 тройских унций (-422,62 грн или -0,13%);

Серебро - 4 146,38 грн за 10 тройских унций (-21,05 грн);

Платина - 222 923,70 грн за 10 тройских унций (-2 812,25 грн)

Палладий - 244 540,54 грн за 10 тройских унций (-5 071,33 грн).

НБУ повысил курс золота до 328,83 тыс. гривен за 10 унций

Скриншот (bank.gov.ru)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.