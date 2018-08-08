НБУ понизил курс золота до 328,41 тыс. гривен за 10 унций

Новости Финансы 08.08.2018 - 09:00
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)
Иллюстративное фото (пресс-офис НБУ)

Золото подешевело на 0,13%

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 7 августа, повысил курс золота на 0,13% до 328,41 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 328 413,89 грн за 10 тройских унций (-422,62 грн или -0,13%);

Серебро - 4 146,38 грн за 10 тройских унций (-21,05 грн);

Платина - 222 923,70 грн за 10 тройских унций (-2 812,25 грн)

Палладий - 244 540,54 грн за 10 тройских унций (-5 071,33 грн).

НБУ повысил курс золота до 328,83 тыс. гривен за 10 унций

НБУ понизил курс золота до 328,41 тыс. гривен за 10 унций

Скриншот (bank.gov.ru)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.

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