НБУ знизив курс золота до 328,41 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,13%

Національний банк України (НБУ) на 8 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 7 серпня, підвищив курс золота на 0,13% до 328,41 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 328 413,89 грн за 10 тройських унцій (-422,62 грн або -0,13%);

Срібло - 4 146,38 грн за 10 тройських унцій (-21,05 грн);

Платина - 222 923,70 грн за 10 тройських унцій (-2 812,25 грн)

Паладій - 244 540,54 грн за 10 тройських унцій (-5 071,33 грн).

НБУ підвищив курс золота до 328,83 тис. гривень за 10 унцій

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.