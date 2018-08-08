НБУ знизив курс золота до 328,41 тис. гривень за 10 унцій

Новини Фінанси 08.08.2018 - 09:00
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Золото подешевшало на 0,13%

Національний банк України (НБУ) на 8 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 7 серпня,  підвищив курс золота на 0,13% до 328,41 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 328 413,89 грн за 10 тройських унцій (-422,62 грн або -0,13%);

Срібло - 4 146,38 грн за 10 тройських унцій (-21,05 грн);

Платина - 222 923,70 грн за 10 тройських унцій (-2 812,25 грн)

Паладій - 244 540,54 грн за 10 тройських унцій (-5 071,33 грн).

НБУ підвищив курс золота до 328,83 тис. гривень за 10 унцій

НБУ знизив курс золота до 328,41 тис. гривень за 10 унцій

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ перерахував до держбюджету всю суму прибутку 44,6 млрд гривень за 2017 рік НБУ на 8 серпня посилив курс гривні до 27,07 грн/долар
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