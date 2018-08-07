НБУ підвищив курс золота до 328,83 тис. гривень за 10 унцій

Новини Фінанси 07.08.2018 - 09:00
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)
Ілюстративне фото (прес-офіс НБУ)

Золото подорожчало на 0,50%

Національний банк України (НБУ) на 7 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 6 серпня,  підвищив курс золота на 0,50% до 328,83 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 328 836,51 грн за 10 тройських унцій (+1 637,96 грн або +0,50%);

Срібло - 4167,43 грн за 10 тройських унцій (-18,39 грн);

Платина - 225 735,95 грн за 10 тройських унцій (+2 762,02 грн)

Паладій - 249 611,87  грн за 10 тройських унцій (+88,09 грн).

НБУ підвищив курс золота до 328,83 тис. гривень за 10 унцій

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

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