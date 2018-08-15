НБУ понизил курс золота до 328,21 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,34%

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,3% до 328,31 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

На 15 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 328 216,49 грн за 10 тройских унций (-1120,04 грн или -0,34%);

Серебро - 4169,64 грн за 10 тройских унций (-34,57 грн);

Платина - 223 515,63 грн за 10 тройских унций (-1896,4 грн);

Палладий - 248 503,24 грн за 10 тройских унций (-604,68 грн).

Нацбанк для накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам. Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома проводятся без уплаты налога на добавленную стоимость.