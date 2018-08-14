НБУ понизил курс золота до 329,33 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,2%

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс золота на 0,2% до 329,33 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

На 14 августа установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 329336,53 грн за 10 тройских унций (-785,27 грн или -0,2%);

Серебро - 4204,21 грн за 10 тройских унций (-13,42 грн);

Платина - 225 412,03 грн за 10 тройских унций (-2633,98 грн);

Палладий - 249 107,92 грн за 10 тройских унций (+4442,07 грн).

Нацбанк для накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам. Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома проводятся без уплаты налога на добавленную стоимость.