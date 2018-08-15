НБУ знизив курс золота до 328,21 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,34%

Національний банк України (НБУ) на 15 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем ​​знизив курс золота на 0,3% до 328,31 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційними курсами банківських металів на сайті регулятора.

Станом на 15 серпня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 328 216,49 грн за 10 тройських унцій (-1120,04 грн або -0,34%);

Срібло - 4169,64 грн за 10 тройських унцій (-34,57 грн);

Платина - 223 515,63 грн за 10 тройських унцій (-1896,4 грн);

Паладій - 248 503,24 грн за 10 тройських унцій (-604,68 грн).

Нацбанк для накопичення і зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами. Зміна закупівельних цін проводиться щодня в разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції із закупівлі НБУ банківських і дорогоцінних металів у вигляді брухту проводяться без сплати податку на додану вартість.

