НБУ понизил курс золота до 326,2 тыс. гривен за 10 унций

Золото подешевело на 0,34%

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2018 по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 июля, увеличил курс золота на 0,34% до 326,2 тыс. Гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 326 262,90 грн за 10 тройских унций (-1 109,72 грн или -0,34%);

Серебро - 4 157,40 грн за 10 тройских унций (-9,11 грн);

Платина - 223 458,58 грн за 10 тройских унций (-169,79 грн)

Палладий - 249 149,62 грн за 10 тройских унций (+225,43 грн).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.