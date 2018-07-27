НБУ понизил курс золота до 327,4 тыс. гривен за 10 унций

Новости Финансы 27.07.2018 - 09:00
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Золото подешевело на 0,87%

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 26 июля, увеличил курс золота на 0,68% до 327,4 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

Золото - 327 372,62 грн за 10 тройских унций (-284,43 грн или -0,87%);

Серебро - 4 148,29 грн за 10 тройских унций (+18,46 грн);

Платина - 224 138,37 грн за 10 тройских унций (+738,86 грн);

Палладий - 248 924,19 грн за 10 тройских унций (+2 891,84 грн).

НБУ понизил курс золота до 327,4 тыс. гривен за 10 унций

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляется без уплаты налога на добавленную стоимость.

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Теги:  Национальный банк Украины,  Курс золота,  курс банковских металлов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС