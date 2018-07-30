НБУ понизив курс золота до 326,2 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,34%

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем, 27 липня, збільшив курс золота на 0,34% до 326,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 326 262,90 грн за 10 тройських унцій (-1 109,72 грн або -0,34%);

Срібло - 4 157,40 грн за 10 тройських унцій (-9,11 грн);

Платина - 223 458,58 грн за 10 тройських унцій (-169,79 грн);

Паладій - 249 149,62 грн за 10 тройських унцій (+225,43 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.