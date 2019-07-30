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НБУ снова понизил курс золота

Новости » Финансы    30.07.2019 - 09:00
НБУ снова понизил курс золота
Фото: курс золота (Pixabey)

Нацбанк снизил стоимость банковских металлов на 30 июля

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота до 358,3 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

В частности, на 29 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

  • Золото - 358321,51 грн за 10 тройских унций (-2477,43 грн или -0,67%);
  • Серебро - 4151,52 грн за 10 тройских унций (-54,94 грн);
  • Платина - 218434,83 грн за 10 тройских унций (-3654,00 грн);
  • Палладий - 386617,03 грн за 10 тройских унций (-2102,01 грн).

НБУ снова понизил курс золота

 

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара упал до очередного минимума в 2019 году. Официальный курс гривны к доллару на 30 июля установлен на уровне 2525,2582 гривен за 100 долларов. Этот курс на 17 копеек ниже того, который Нацбанк установил на предыдущий банковский день.

Отметим, Нацбанк для выполнения функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов скупает банковские и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

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