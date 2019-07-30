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НБУ знову знизив курс золота

Новини » Фінанси    30.07.2019 - 09:00
НБУ знову знизив курс золота
Фото: курс золота (Pixabey)

Нацбанк знизив вартість банківських металів на 30 липня

Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота до 358,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Зокрема, на 29 липня встановлено наступні курси банківських металів:

  • Золото - 358321,51 грн за 10 тройських унцій (-2477,43 грн або -0,67%);
  • Срібло - 4151,52 грн за 10 тройських унцій (-54,94 грн);
  • Платина - 218434,83 грн за 10 тройських унцій (-3654,00 грн);
  • Палладій - 386617,03 грн за 10 тройських унцій (-2102,01 грн).

НБУ знову знизив курс золота

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що курс долара впав до чергового мінімуму в 2019 році. Офіційний курс гривні до долара на 30 липня встановлено на рівні 2525,2582 гривень за 100 доларів. Цей курс на 17 копійок нижче того, який Нацбанк встановив на попередній банківський день.

Зазначимо, Нацбанк для виконання функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів скуповує банківські та дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

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