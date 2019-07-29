НБУ снизил курс золота

Фото: банковское золото (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,75%

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс золота на 0,75% до 360,7 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 29 июля установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 360798,94 грн за 10 тройских унций (-2739,69 грн или -0,75%);

Серебро - 4206,46 грн за 10 тройских унций (-7,87 грн);

Платина - 222088,83 грн за 10 тройских унций (+603,87 грн);

Палладий - 388719,04 грн за 10 тройских унций (-472,60 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,43 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 июля установлен на таком уровне: 2543,9728 гривен за 100 долларов (-4,7609 гривен).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.