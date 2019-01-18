НБУ понизил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подешевела на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 4 копейки до 31,90 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 января установлен на таком уровне:

3190,3745 гривны за 100 евро (-4,3356 грн).

При этом курс евро на 18 января составляет 3194,7101 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 января 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 7 копеек до 32,07 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,10 - 31,85 (31,00 - 31,90 - 17 января), продажи 31,85 - 32,50 (31,90 - 32,65 - 17 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,58 (31,63 - 17 января), продажи - 32,07 (32,14 - 17 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 10 копеек до 31,81 грн/евро. Курс покупки составляет 31,76 грн/евро.