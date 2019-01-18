Межбанк закрылся снижением курс доллара

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке упал ниже 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 18 января 2019 года снизился на 6 копеек до 27,96 грн/доллар, курс в покупке до 27,92 грн/доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 31,81 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7673 - 31,8100 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9200 27,9600

EUR/UAH 31,7673 31,8100

RUB/UAH 0,4206 0,4214

Напомним, 17 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,000 - 28,0250 грн/доллар, евро 31,8920 - 31,9176 грн/евро, российский рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 18 января составило 27,98 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9808 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный 17 января (28,0365 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,98 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 2798,0832 гривен за 100 долларов (-5,2777 гривен).