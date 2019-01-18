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Межбанк закрылся снижением курс доллара

Новости » Финансы    18.01.2019 - 17:15
Межбанк закрылся снижением курс доллара
Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке упал ниже 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже 18 января 2019 года снизился на 6 копеек до 27,96 грн/доллар, курс в покупке до 27,92 грн/доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 31,81 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9200 - 27,9600 грн/доллар, евро 31,7673 - 31,8100 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,9200     27,9600

EUR/UAH     31,7673     31,8100

RUB/UAH     0,4206       0,4214

Межбанк закрылся снижением курс доллараНапомним, 17 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,000 - 28,0250 грн/доллар, евро 31,8920 - 31,9176 грн/евро, российский рубль 0,4202 - 0,4208 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 18 января составило 27,98 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9808 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный 17 января (28,0365 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 января 2019 года установил официальный курс на уровне 27,98 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 января установлен на таком уровне: 2798,0832 гривен за 100 долларов (-5,2777 гривен).

Курс доллара на межбанке снизился до уровня 28 грн/доллар НБУ опустил справочный курс доллара ниже 28 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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