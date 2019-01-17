НБУ повысил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подорожала на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 5 копеек до 31,94 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 января установлен на таком уровне:

3194,7101 гривны за 100 евро (+4,8218 грн).

При этом курс евро на 16 января составляет 3189,8883 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 января 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 1 копейку до 32,14 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,00 - 31,90 (31,20 - 31,95 - 16 января), продажи 31,90 - 32,65 (31,95 - 32,65 - 16 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,63 (31,66 - 16 января), продажи - 32,14 (32,15 - 16 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 9 копеек до 31,91 грн/евро. Курс покупки составляет 31,89 грн/евро.