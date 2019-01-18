НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 21 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 4 копійки до 31,90 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 січня встановлено на такому рівні:

3190,3745 гривні за 100 євро (-4,3356 грн).

При цьому курс євро на 18 січня становить 3194,7101 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 7 копійок до 32,07 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,10 - 31,85 (31,00 - 31,90 - 17 січня), продажу 31,85 - 32,50 (31,90 - 32,65 - 17 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,58 (31,63 - 17 січня), продажу - 32,07 (32,14 - 17 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 10 копійок до 31,81 грн/євро. Курс покупки становить 31,76 грн/євро.